Kadıköy'de Korku Evi'nde yangın

Kadıköy'de 3 katlı iş merkezinin giriş katında bulunan eğlence amaçlı kullanılan korku evinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Kadıköy'de Korku Evi'nde yangın

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 3 katlı iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kadıköy Eğitim Mahallesi Ünal Sokak'ta 3 katlı bir iş merkezinde korku evi olarak adlandırılan işletmede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm işletmeyi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında itfaiye ekipleri camları kırarak içeriye girdi. Yoğun duman oluşan işletmede ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Son Güncelleme:
Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatayı işin uzmanı açıkladı Hepimiz aynı hatayı yapıyormuşuz: Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltan hatayı işin uzmanı açıkladı
Rusya, Karadeniz'de ABD İHA'sına karşı Su-30 savaş uçağı kaldırdı Rusya, Karadeniz'de ABD İHA'sına karşı Su-30 savaş uçağı kaldırdı
“34 gündür sular kesik” diyerek su idaresini bastı: Vanası kapalı çıktı “34 gündür sular kesik” diyerek su idaresini bastı: Vanası kapalı çıktı
Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi! Uyuyana kadar tüketmelisiniz Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi! Uyuyana kadar tüketmelisiniz
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak
ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç!
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı
Merkez Bankası eski başekonomisti grafikle açıkladı: Dolar/TL nasıl baskılandı? Dolar/TL nasıl baskılandı?
Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak! Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!