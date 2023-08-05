“34 gündür sular kesik” diyerek su idaresini bastı: Vanası kapalı çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 34 gündür suların kesik olduğu gerekçesiyle Su ve Atıksu İdaresi gelen ve bağırarak boş su şişelerini tekmeleyen vatandaşın, evinin su vanasının kapalı olduğu anlaşıldı.

“34 gündür sular kesik” diyerek su idaresini bastı: Vanası kapalı çıktı

Alanya’da bir vatandaş dün, 34 gün boyunca evinde su olmadığını iddia ederek ASAT Alanya Şubesi’nde neredeyse sinir krizi geçirdi.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nden(ASAT) konuyla ilgili açıklama geldi:

“4 Ağustos Cuma günü, ASAT Alanya şubemize gelerek kamu malına zarar veren ve diğer abonelerin hizmet almasını bir süreliğine engelleyen şahsın, ‘suyum akmıyor’ diye şikayetçi olduğu aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı tespit edilmiştir. Kayıtlar incelendiğinde, abonenin 2023 yılı içerisinde aylık standart su tükettiği görülmüştür. Kayıtlarımızda bölgede kısa süreli elektrik kesintisi, şebekede meydana gelen arızalar ve aşırı su tüketiminden kaynaklı su kesintileri meydana gelmiş olsa bile şahsın iddia ettiği gibi uzun süren su kesintisi yaşanmamıştır. Kurumumuzun verdiği hizmeti karalamaya yönelik yapılan bu olayla ilgili gereken yasal işlemler başlatılacaktır.”

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