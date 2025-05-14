Kaderin Acı Tesadüfü! Aynı Okulda Görev Yapıyorlardı: 2 Gün Arayla Kansere Yenik Düştüler

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu, iki gün arayla iki eğitimcisini kaybetmenin derin acısını yaşıyor. Aynı okulda görev yapan müdür ve öğretmen 2 gün arayla kansere yenik düştü. Art arda yaşanan vefatlar, hem eğitim camiasında hem de öğrenci ve veliler arasında büyük üzüntü yarattı.

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Kaderin Acı Tesadüfü! Aynı Okulda Görev Yapıyorlardı: 2 Gün Arayla Kansere Yenik Düştüler

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu, 2 gün arayla iki eğitimcinin kaybıyla sarsıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde yaklaşık 1 aydır kanser tedavisi gören Madanoğlu İlkokulu Müdürü Bülent Gündüz, 2 gün önce hayatını kaybetti. Gündüz’ün cenazesi görev yaptığı okulda yapılan törenin ardından Ankara Şereflikoçhisar’da toprağa verildi.

2 GÜN SONRA İKİNCİ KAYIP

Müdür Gündüz'ün vefatı okulda büyük üzüntü yaratırken, bugün alınan bir başka vefat haberi ile acılar ikiye katlandı. Aynı okulda Din Kültürü Öğretmeni olarak görev yapan Naime Galip Yıldırım da yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü. İstanbul’daki özel bir hastanede bir süredir tedavi gören 2 çocuk annesi Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

Madanoğlu İlkokulu’nda görev yapan Gündüz ve Yıldırım’ın art arda vefatları, hem eğitim camiasında hem de öğrenci ve veliler arasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: DHA

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