Üniversite Hastanesindeki 'Bıçak Parası' Skandalında Yeni Gelişme

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. U.G.'nin hastalardan usulsüz şekilde para talep ettiği ihbarını aldı. Yapılan araştırmalarda, 14 farklı hasta yakınının ameliyat işlemleri öncesinde doktor U.G.'ye para verdiği bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, Prof. Dr. U.G. ve hastanedeki sekreteri D.K.'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. U.G.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para ele geçirildiği öğrenilirken, iş yerinde yapılan kontrollerde ise hasta ödemelerine dair kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir ajanda bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor ve sekreteri çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA