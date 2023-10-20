Kaçırılan İsrailli kadınlara 'En taş hatunlar' diyen akademisyen Yüksel Hoş tutuklandı
Akademisyen Dr. Bekir Yüksel Hoş, Hamas tarafından kaçırılan kadınlar için “Adam sanki elite model look seçmeleri yapar gibi seçip seçip esir almış” kullandığı sözleri sebebiyle tutuklandı.
Filistin'de faaliyet yürüten Hamas, 7 Ekim'de tüm dünyayı şoka uğratarak İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlatmıştı.
Dr. Bekir Yüksel Hoş, operasyonun ilk gününde Hamas'ın İsrail Gazze sınırındaki müzik festivalinde esir aldığı kadınlar hakkında söylediği sözler tepki çekmiş, akademisyen kimliği tartışma yaratmıştı.
Haberi Türkiye İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin aktardığına göre Yüksel Hoş tutuklandı.
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş’un “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklandığını belirten Aslan Değirmenci, şunları söyledi:
“Sosyal medyada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bekir Yüksel Hoş tutuklandı. Söz konusu şahsın FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu öğrenildi.”
Sosyal medyada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bekir Yüksel Hoş tutuklandı.— Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) October 18, 2023
Söz konusu şahsın FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu öğrenildi. pic.twitter.com/NP9j4NdGQB