Kaçırılan İsrailli kadınlara 'En taş hatunlar' diyen akademisyen Yüksel Hoş tutuklandı

Akademisyen Dr. Bekir Yüksel Hoş, Hamas tarafından kaçırılan kadınlar için “Adam sanki elite model look seçmeleri yapar gibi seçip seçip esir almış” kullandığı sözleri sebebiyle tutuklandı.

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Kaçırılan İsrailli kadınlara 'En taş hatunlar' diyen akademisyen Yüksel Hoş tutuklandı

Filistin'de faaliyet yürüten Hamas, 7 Ekim'de tüm dünyayı şoka uğratarak İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlatmıştı.

Dr. Bekir Yüksel Hoş, operasyonun ilk gününde Hamas'ın İsrail Gazze sınırındaki müzik festivalinde esir aldığı kadınlar hakkında söylediği sözler tepki çekmiş, akademisyen kimliği tartışma yaratmıştı.

Haberi Türkiye İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci'nin aktardığına göre Yüksel Hoş tutuklandı.

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bekir Yüksel Hoş’un “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla tutuklandığını belirten Aslan Değirmenci, şunları söyledi:

“Sosyal medyada "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bekir Yüksel Hoş tutuklandı. Söz konusu şahsın FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu öğrenildi.”

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