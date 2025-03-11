Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 7 Gözaltı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yapan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 traktör, 1 adet 3 tonluk su tankeri, 1 jeneratör, 1 su motoru, 1 karot delme aleti ve aparatları, 200 metre kablo, 1 yılan kamera, 65 metre su hortumu ve 21 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü: 7 Gözaltı

Aydın'ın Germencik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Moralı Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisine ulaştı. Başlatılan çalışma sonrası dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Kaçak kazı yaptıkları belirlenen H.Y., E.S., T.A.E., E.K., H.S., E.İ. ve M.K. suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda; 1 traktör, 1 adet 3 tonluk su tankeri, 1 jeneratör, 1 su motoru, 1 karot delme aleti ve aparatları, 200 metre kablo, 1 yılan kamera, 65 metre su hortumu ve 21 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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