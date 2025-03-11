Köfte, Sucuk, Salam, Tantuni… Yediklerimizin Hiçbiri Gerçek Değil! İşte Yeni Liste

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada usulsüzlük yapan firmaları açıkladığı son listesi yayımlandı. Listede pek çok markanın kırmızı et tantuni, köfte, sucuk ve salam gibi ürünlerinde hile yapıldığı ortaya çıktı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Köfte, Sucuk, Salam, Tantuni… Yediklerimizin Hiçbiri Gerçek Değil! İşte Yeni Liste

Gıda güvenliğine olan endişenin hızla büyüdüğü Türkiye'de, birçok üründe taklit veya tağşiş tespit edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı da Ekim 2024'ten beri art arda yayımladığı ifşaat listelerine devam ediyor. Bakanlığın yayımladığı 11 Mart 2025 tarihli son listede yine pek çok markanın yaptığı usulsüzlükler gözler önüne serildi.

Afyonkarahisar'da Ertürk Et ve Et Ürünleri şirketinin Bolat Sucukları, One Tat, Başoğul ve Tandoğan markalarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. Çorum'da Salih Et Ürünleri markasının piliç büfe salamında da mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ifşa oldu.

Köfte, Sucuk, Salam, Tantuni… Yediklerimizin Hiçbiri Gerçek Değil! İşte Yeni Liste - Resim : 1

BİRÇOK SUCUK MARKASI İFŞA OLDU

Mersin'de Yörükoğlu Peynir Dünyası Sucukları'nın dana sucuğunda kanatlı eti olduğu tespit edilirken, Diyarbakır'daki Afyon Sucukları'nın etiketsiz dana sucuğunda da kanatlı eti bulundu.

Konya'nın Selcan Et ve Et Ürünleri şirketinin Yiğit Bey markasının ısıl işlem görmüş piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlanırken, Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri şirketinin Hayal adlı markasının ısıl işlem görmüş kangal sucuğunda da kanatlı eti tespit edildi.

Köfte, Sucuk, Salam, Tantuni… Yediklerimizin Hiçbiri Gerçek Değil! İşte Yeni Liste - Resim : 2

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Çetinkaya Et Market'teki 500 gramlık kasap köftede de kanatlı eti olduğu anlaşılırken, Mersin Erdemli Göksel Yemekçilik adlı şirketin ürettiği kırmızı et tantunide tek tırnaklı eti tespit edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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