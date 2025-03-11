'Çamurlu Ayakkabı' Tartışmasında Kan Aktı

Olay, Necati Kalaycıoğlu Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Cenap Arslan, iş yerinden ayrılan 42 yaşındaki Serdar G.’yi otomobiliyle takip etti ve trafikte önünü kesti. Araçlarından inen taraflar arasında kavga çıktı. Arslan, elindeki sopayla Serdar G.’ye saldırdı. Bunun üzerine Serdar G., bagajından tüfeğini alarak Arslan’a peş peşe 8 el ateş etti. Başına, karnına ve ayaklarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇAMURLU AYAKKABI TARTIŞMASI

Cinayetin arkasındaki detaylar da gün yüzüne çıktı. Üç gün önce, Serdar G.’nin çalıştığı akaryakıt istasyonunda tuvaleti temizlediği sırada Cenap Arslan içeriye çamurlu ayakkabılarıyla girdi. Bu nedenle taraflar arasında kavga yaşandı. Arslan, olayın ardından Serdar G.’yi iş yerinin genel merkezine şikayet etti. Şikayetin ardından iki taraf yeniden karşı karşıya gelerek kavga etti. Daha sonra Arslan’ın babası, tarafları barıştırmak için devreye girdi ancak husumet sona ermedi.

Cinayetin ardından Serdar G. gözaltına alınırken, Cenap Arslan’ın cenazesinin Selimiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Kızılcalar Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi. Serdar G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA