Kaçak Defineciler Fotokapana Yakalandı

Olay, Hacıyakup Mahallesi’nde yaşandı. Define aramak amacıyla ormanda kaçak kazı yapan 11 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı için yaptıkları çalışmalara ait görüntüler de fotokapana yansıdı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı M.T. (53), Ö.K. (35), M.C. (49), Y.Ç. (36), M.A.B. (23), Z.Ç. (27), İ.K. (20), İ.U. (50), K.U. (39), A.A. (50), M.S. (60) işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olay yerinde de kazı yapmak isteyenlere ait kürek ve kazmalar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA