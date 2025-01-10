Kaçak Defineciler Fotokapana Yakalandı
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde define kazısı yapan 11 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler kazı öncesi bölgedeki fotokapana yakalandı.
Olay, Hacıyakup Mahallesi’nde yaşandı. Define aramak amacıyla ormanda kaçak kazı yapan 11 şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı için yaptıkları çalışmalara ait görüntüler de fotokapana yansıdı.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı M.T. (53), Ö.K. (35), M.C. (49), Y.Ç. (36), M.A.B. (23), Z.Ç. (27), İ.K. (20), İ.U. (50), K.U. (39), A.A. (50), M.S. (60) işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Olay yerinde de kazı yapmak isteyenlere ait kürek ve kazmalar ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA