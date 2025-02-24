Kabine Toplantısı Başladı

Kabine toplantısı, üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında başladı.

Toplantıda, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ve Suriye’deki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Gazze’deki son durumun da Kabinenin gündeminde yer alması bekleniyor.

‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ilişkin önümüzdeki günlerde atılacak adımların da yine gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA