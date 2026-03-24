Kabine Bugün Toplanıyor: Gündem Orta Doğu Gerilimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısında, bölgesel gelişmeler ve iç güvenlik başlıkları ön planda olacak. Özellikle Orta Doğu’da tırmanan gerilimin Türkiye’ye yansımaları kapsamlı şekilde ele alınacak.

HAVA SAHASI İHLALLERİ VE SAVUNMA ÖNLEMLERİ MASADA

Toplantıda, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen füze ihlalleri ile bu tehditlere karşı alınan tedbirler değerlendirilecek. Savaşın başlangıcından bu yana Kürecik ve İncirlik üslerinde NATO koordinasyonunda konuşlandırılan hava savunma sistemleriyle güçlendirilen kapasite gözden geçirilecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen 6 F-16 savaş uçağı da gündemde olacak. Mevcut savunma altyapısının yeterliliği ve ek önlemlerin gerekliliği Kabine’de detaylı şekilde tartışılacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL FİYATLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine’nin kritik başlıklarından biri de küresel enerji arzı olacak. Hürmüz Boğazı’nın olası kapanmasının dünya piyasalarına etkisi ele alınırken, yükselen petrol fiyatlarının Türkiye’deki ekonomik yansımaları da değerlendirilecek. Fiyat istikrarını korumaya yönelik yeni adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN SONUÇLARI MASAYA YATIRILACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son dönemde yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Körfez ülkeleriyle gerçekleştirilen temaslar ve İran başta olmak üzere uluslararası aktörlerle yapılan görüşmelerin çıktıları Kabine üyeleriyle paylaşılacak.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE’ SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

Toplantıda ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yürütülen süreç de değerlendirilecek. Meclis’te çalışmalarını tamamlayan komisyonun ardından gözler yasal düzenlemelere çevrilirken, PKK’nın silah bırakma sürecinde gelinen nokta ele alınacak. Sürecin resmiyet kazanmasına yönelik atılacak adımlar Kabine gündeminde yer bulacak.

Kaynak: Haber Merkezi