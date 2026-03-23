Futbol Camiasının Acı Günü... Çetin Güler Hayatını Kaybetti

Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli takım antrenörü Çetin Güler hayatını kaybetti. Güler’in cenazesi yarın Büyükada’da kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çetin Güler, futbolculuk ve teknik adamlık kariyeri boyunca Türk futboluna önemli katkılar sunan isimler arasında yer alıyordu. Futbolculuğa Fenerbahçe altyapısında başlayan Güler, kariyerinde Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği formalarını da giydi.

Teknik direktörlük kariyerindeyse birçok kulüpte görev alan Güler, Ümit Milli Takım’da teknik direktörlük yaptı ve Coşkun Özarı döneminde A Milli Takım’da yardımcı antrenör olarak görev aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda uzun yıllar görev yapan Güler, antrenör eğitimi ve gelişimi alanında da önemli çalışmalara imza attı.

TFF VE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe tarafından yayımlanan başsağlığı mesajlarında, Güler’in Türk futboluna katkıları vurgulanarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi. Güler’in cenazesi, yarın Büyükada Hamidiye Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyükada Tepeköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Futbolcu Cinayetinde Sıcak Gelişme: Kalaycıoğlu ve Yıldızhan Dahil 7 Kişiye Tutuklama Talebi Kalaycıoğlu ve Yıldızhan Dahil 7 Kişiye Tutuklama Talebi
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Erol Köse'nin Düşme Anı Ortaya Çıktı Erol Köse'nin Düşme Anı Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi ASELSAN Şehitleri İçin Tören: Bahçeli ve Özgür Özel Bir Araya Geldi
İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum' İşte Erol Köse'nin Bıraktığı İddia Edilen Not: 'Mecburdum'
Ünlü Yapımcı Erol Köse Hayatını Kaybetti: İntihar mı Cinayet mi? Savcılık Soruşturma Başlattı Erol Köse Hayatını Kaybetti
ABD, İsrail ve İran Savaşında 24'üncü Gün | Trump'ın Açıklamasından Sonra İsrail'den Saldırı Trump'ın Açıklamasından Sonra İsrail'den Saldırı
Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir! Araştırma Tam 3 Yıl Sürdü, İlk Kez Tespit Edildi: Türkiye İkiye Bölünebilir!