Futbol Camiasının Acı Günü... Çetin Güler Hayatını Kaybetti

Çetin Güler, futbolculuk ve teknik adamlık kariyeri boyunca Türk futboluna önemli katkılar sunan isimler arasında yer alıyordu. Futbolculuğa Fenerbahçe altyapısında başlayan Güler, kariyerinde Kasımpaşa, Hacettepe ve Gençlerbirliği formalarını da giydi.

Teknik direktörlük kariyerindeyse birçok kulüpte görev alan Güler, Ümit Milli Takım’da teknik direktörlük yaptı ve Coşkun Özarı döneminde A Milli Takım’da yardımcı antrenör olarak görev aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’nda uzun yıllar görev yapan Güler, antrenör eğitimi ve gelişimi alanında da önemli çalışmalara imza attı.

TFF VE FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe tarafından yayımlanan başsağlığı mesajlarında, Güler’in Türk futboluna katkıları vurgulanarak ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi. Güler’in cenazesi, yarın Büyükada Hamidiye Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyükada Tepeköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA