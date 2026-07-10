KAAN İçin Kritik Engel Aşıldı: ABD'deki Süreç Tamamlandı
Türkiye'ye F110 motorlarının satışı ile ilgili ABD Kongresi'nde 15 günlük inceleme süresinin tamamlanmasıyla satış süreci Temsilciler Meclisi veya Senato Genel Kurulu'nda ele alınmadan devam edecek. Bu gelişmeyle milli muharip uçak KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış oldu.
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılacak F110 motorlarının satışına ilişkin ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama tamamlandı.
SATIŞ SÜRECİ DEVAM EDECEK
Kongre'nin 15 günlük inceleme süresinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadığı için satış süreci devam edecek.
SATIŞIN DURDURULMASI TALEP EDİLMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 24 Haziran 2026'da Kongre'ye resmi bildirimde bulunduğu yabancı askeri satışa ilişkin, NATO müttefiki ülkelere uygulanan 15 günlük inceleme süresi içinde satışın durdurulması amacıyla bazı temsilciler Kongre'ye ortak bir karar tasarısı sundu.
Temsilciler Meclisi ile Senato'ya 9 Kongre üyesinin imzasıyla sunulan bu ortak karar tasarısında, ABD yönetiminin Türkiye'ye yapmayı planladığı belirli savunma malzemesi ve hizmetlerinin satışının engellenmesi talep edildi.
TASARI GÜNDEM ALINMADI
Ancak Kongre üyeleri tarafından sunulan söz konusu ortak karar tasarısı, inceleme süresi içinde Temsilciler Meclisi veya Senato gündemine alınmadı.
15 GÜNLÜK SÜRE DOLDU
Böylece 9 Temmuz itibarıyla 15 günlük inceleme süresi tamamlanırken, Türkiye'ye F110 motorlarının satış süreci Kongre'de herhangi bir engelle karşılaşmadan ilerlemeye devam edecek.
Söz konusu satış bildirimi, KAAN savaş uçağında kullanılacak F110-GE-129E/F motorlarının entegrasyonu, montajı, dış modifikasyonu, sertifikasyonu, test edilmesi ile buna ilişkin savunma hizmetleri ve teknik veri paylaşımını kapsıyor.
Kaynak: AA