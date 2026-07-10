10 Yıllık Sırrı Sigara İzmariti Çözdü: Diyarbakır'daki Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 2016 yılında başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp cinayetinin, olay yerindeki sigara izmaritlerine yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ve HTS analizleri sayesinde 10 yıl sonra çözüldüğünü ve 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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10 Yıllık Sırrı Sigara İzmariti Çözdü: Diyarbakır'daki Faili Meçhul Cinayet Aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uzun yıllardır faili meçhul kalan kritik bir dosyanın daha raflardan indirilerek çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çok yönlü incelemeler, 18 Nisan 2016'da Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde katledilen genç Mehmet Emin Karaalp'in katillerini gün yüzüne çıkardı.

10 YIL KAÇTILAR, BİR İZMARİTE YAKALANDILAR

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı’nın derinleştirdiği soruşturmada, cinayet mahallinden 10 yıl önce toplanan sigara izmaritleri Adli Tıp Kurumu bünyesinde ileri moleküler genetik teknolojiyle yeniden incelendi.

Buradan elde edilen DNA haritası, şüphelilerin geriye dönük HTS kayıtları ve daraltılmış baz istasyonu analizleriyle eşleştirilince failler tek tek deşifre edildi.

8 KİŞİ KISKIVRAK YAKALANDI

Bakan Gürlek'in aktardığı bilgilere göre, somut delillerin netleşmesinin ardından Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma dedektifleri (JASAT) operasyon için düğmeye bastı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda, cinayetle doğrudan bağlantısı olan ve faillere yardım/yataklık ettiği değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen güçlü eşgüdüm sayesinde hiçbir cinayetin karanlıkta kalmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu operasyonla birlikte; hiçbir mağdur ailemizin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağı ve zamanın geçmesinin faillere hiçbir zaman güvence sağlamayacağı bir kez daha ortaya konmuştur. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir. Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımıza, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, Adli Tıp Kurumumuza ve JASAT ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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Akın Gürlek Diyarbakır Faili meçhul Cinayet
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