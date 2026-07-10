CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin İptali Davasında Ara Karar: Gürsel Tekin Göreve Devam Edecek

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CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava ile kongre ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin dava İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada, tedbir kararının devamına karar verdi. Kayyım olarak göreve getirilen Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek. Davanın yeni duruşması 16 Ekim’de görülecek.

NE OLMUŞTU?

CHP'li bazı delegelerin açtığı dava üzerine, İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar vermişti. Boşalan yönetimin yerine mahkeme tarafından Gürsel Tekin başkanlığında beş kişilik (Zeki Şen, Hasan Babacan, Gürsel Tekin, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ) geçici bir kurul yetkilendirilmişti.

Gürsel Tekin ilk açıklamasında “Savaş meydanlarında kurulmuş CHP’nin öğrencisiyim. Partim, yaşamım boyunca kırmızı çizgim oldu. Böyle zor günlerde parti içi kardeşliği ve dayanışmayı korumak, bizlerin en asli görevidir. Söz konusu CHP ise, gerisi teferruattır” demişti.

Kaynak: İHA