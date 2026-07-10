Düğün ve Cenaze Dönüşü İki Aile Yok Oldu: 6 Ölü

Türkiye, düğün ve cenaze dönüşü 2 farklı şehirde yaşanan 2 ayrı katliam gibi kazayla sarsıldı. Amasya'da evlerine 25 kilometre kala traktörle çarpışan Bilir ailesinden 3 kişi, Aksaray'da ise şarampole uçan Gündüz ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti.

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Düğün ve Cenaze Dönüşü İki Aile Yok Oldu: 6 Ölü
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Aksaray-Konya kara yolunun 30'uncu kilometresinde sabah saat 08.00 sıralarında yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi.

İzmir'deki yakınlarının düğün merasimine katıldıktan sonra memleketleri Kayseri'ye doğru yola çıkan Emir Gündüz (25) yönetimindeki 50 AEG 16 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, şarampole devrilerek yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Düğün ve Cenaze Dönüşü İki Aile Yok Oldu: 6 Ölü - Resim : 1

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hurdaya dönen aracın genç sürücüsü Emir Gündüz ile yanında bulunan annesi Çiğdem Gündüz'ün (52) olay yerinde can verdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Adem Gündüz (55) de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Düğün ve Cenaze Dönüşü İki Aile Yok Oldu: 6 Ölü - Resim : 2

Kazadan yaralı kurtulan ve araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan kardeş Bedirhan Gündüz (18) ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.

AMASYA'DA CENAZE DÖNÜŞÜ AYNI ACI

Benzer bir aile faciası da Amasya merkez Gökhöyük kavşağı yakınlarında yaşandı. Antalya'daki bir yakınlarının cenazesinden memleketleri Amasya'ya dönen Bilir ailesinin içinde bulunduğu Mehmet Bilir yönetimindeki 05 AER 839 plakalı hafif ticari araç, Osman Şahin idaresindeki 05 ACM 679 plakalı traktöre arkadan çarparak şarampole uçtu.

Düğün ve Cenaze Dönüşü İki Aile Yok Oldu: 6 Ölü - Resim : 3

Sürücü Mehmet Bilir kaza yerinde, ağabeyi Yavuz Bilir ve annesi Fatma Bilir ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Araçtaki Müzeyyen ve Selma Bilir ile traktör sürücüsü Osman Şahin tedavi altına alındı. Çevre sakinleri, yol yapım çalışması süren bu bölgede sık sık ölümlü kazaların yaşandığına dikkat çekti.

Düğün ve Cenaze Dönüşü İki Aile Yok Oldu: 6 Ölü - Resim : 4

Her iki feci kazayla ilgili de geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: DHA-İHA

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Amasya Aksaray Trafik kazası
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