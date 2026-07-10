NATO Zirvesi Protestolarında Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Ankara'da, Kurtuluş Parkı ve Dikmen Caddesi'nde düzenlenen NATO karşıtı eylemlerde gözaltına alınanların tamamı serbest bırakıldı.

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NATO Zirvesi Protestolarında Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
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Ankara'da düzenlenen NATO liderler zirvesi öncesinde düzenlenen protesto eyleminde gözaltına alınan 73 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

NATO GÖZALTILARI SERBEST BIRAKILDI

3 gündür Emniyet'te tutulan 73 kişinin tamamı, adliyeye sevk edildikten sonra savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

NATO zirvesinin başladığı gün olan 7 Temmuz’da TİP, EMEP, EHP, Devrim Partisi, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri, Kurtuluş Parkı ve Dikmen’de protesto eylemi planlamıştı. Göstericiler polis müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA

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