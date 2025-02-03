Jandarma Affetmedi: Kayak Merkezinde 9 Kişiye Ceza Yağdı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken'de 4 şahıs hakkında çığ bölgesine girmekten ve 5 şahıs hakkında da kayak merkezi içerisinde kayak yaparken kask takmamaktan ceza kesti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Erzurum Valiliğinin 2024/6 (Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler) sayılı genel emri kapsamında; 01.01.2025-01.02.2025 tarihleri arasında Palandöken Kayak Merkezi’nde 4 şahıs hakkında çığ bölgesine girmekten toplam 11 bin 812 TL, 5 şahıs hakkında kayak merkezi içerisinde kayak yaparken kask takmamaktan toplam 14 bin 765 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır."

Ayrıca açıklamada, "Tatil ve dinlenme amacıyla kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İHA