Samsun Merkezli 5 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun Merkezli 5 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Samsun, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 212 bin 722 lira, çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirdi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, 2 zanlının başka suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, yasa dışı bahis ve suç organizasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek 80 milyon liralık bahis ağının çökertildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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