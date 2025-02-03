Kiracısına Bunu Yapan Ev Sahipleri Yandı: 70 Bin TL Para Cezası Var
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren karar ortaya çıktı. Sitelerde yaşayan kiracıların otopark kullanımını yasaklayan ev sahibi ve site yönetimine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 70'er bin lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA
İstanbul'da bir sitede oturan F.G., kira sözleşmesinde otopark kullanım izninin belirtilmediği, kiracıların otoparkı kullanabilmesi için ev sahibinin imzalı izin belgesi alması gerektiğini belirten e-posta aldı. Site yönetimi, kiracının ev sahibinden izin belgesi ve araç ruhsatını yönetime teslim etmemesi halinde otoparkı kullanamayacağını belirtti.
Bu durum karşısında haksızlığa uğradığını düşünen F.G., Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvurdu. Konuyla ilgili site yönetimi, kiracıların konutların kullanım hakkının bulunduğu, otoparkı kullanabilmelerinin ancak ev sahiplerinin iznine bağlı olduğu yönünde yönetim kurulu kararı aldıklarını bildirdi.
EV SAHİBİNE VE SİTE YÖNETİMİNE 70 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ
TİHEK, yaptığı inceleme sonucunda site yönetiminin kararının "servet temelinde ayrımcılık" olduğunu tespit etti. Kurum, kira sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece, ortak kullanım alanları olan otoparkların tüm kat malikleri tarafından eşit şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. Bu karara uymayan site yönetimi ve ev sahibi, TİHEK tarafından 70'er bin lira idari para cezasına çarptırıldı.
MAHKEME KARARINI VERDİ
TİHEK'in kararında, Anayasa'nın 10. maddesinde herkesin "kanun önünde eşit" olduğunun güvence altına alındığı belirtilerek, devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.
6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda da ayrımcılığın yasaklandığına işaret edilen kararda, "Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir." hükmü hatırlatıldı.
Başvuru konusu olayda, muhatap site yönetiminin uygulamasının yalnızca kiracılara yönelik olduğu belirtilen kararda, "servet temelinde farklı muamele" yapıldığı ifade edildi.
Kiracılara yönelik servet temelinde yapılan farklı muameleden site yönetim kurulu ile birlikte ev sahibinin de sorumlu olduğuna işaret edilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:
"Muhatap site yönetiminin, 6701 sayılı Kanun kapsamında doğrudan ayrımcılık niteliğinde yalnızca kiracılara yönelik bir uygulama yürüttüğü, uygulamanın meşru bir amaç taşımadığı, muhatap ev sahibinin yönetim kurulu kararı uyarınca hareket ettiği anlaşılmış olup başvuranın, sunulan otopark hizmetinden diğer kişilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasının muhataplar tarafından engellenmesi suretiyle servet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. İhlalin etki ve sonucunun ağırlığı ile muhatapların ekonomik durumu ve hukuki konumu göz önünde bulundurularak ihlal konusu eylemle ilgili muhataplara ayrı ayrı olmak üzere 70 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."