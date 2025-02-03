Kiracısına Bunu Yapan Ev Sahipleri Yandı: 70 Bin TL Para Cezası Var

Kiracılara yönelik servet temelinde yapılan farklı muameleden site yönetim kurulu ile birlikte ev sahibinin de sorumlu olduğuna işaret edilen kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Muhatap site yönetiminin, 6701 sayılı Kanun kapsamında doğrudan ayrımcılık niteliğinde yalnızca kiracılara yönelik bir uygulama yürüttüğü, uygulamanın meşru bir amaç taşımadığı, muhatap ev sahibinin yönetim kurulu kararı uyarınca hareket ettiği anlaşılmış olup başvuranın, sunulan otopark hizmetinden diğer kişilere kıyasla eşit bir şekilde yararlanmasının muhataplar tarafından engellenmesi suretiyle servet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır. İhlalin etki ve sonucunun ağırlığı ile muhatapların ekonomik durumu ve hukuki konumu göz önünde bulundurularak ihlal konusu eylemle ilgili muhataplara ayrı ayrı olmak üzere 70 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."