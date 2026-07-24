İzmit Belediyesi Soruşturmasında Yeni Gelişme: İzmit Belediyesi Soruşturmasında Yeni Gelişme

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Bakanlık, Fatma Kaplan Hürriyet'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca görevden uzaklaştırıldığını kaydetti.

SUÇLAMALAR HATIRLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fatma Kaplan Hürriyet hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklama kararı verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, Hürriyet'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' ve 'rüşvet almak' suçlamaları kapsamında tutuklandığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi