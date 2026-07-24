Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında

Mersin'de uyuşturucu kullanıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında en az 3 kez uyuşturucu suçundan işlem bulunan zanlıların adreslerinde uyuşturucu madde ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.

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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıldan bu yana haklarında en az 3kez 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak' suçundan adli işlem yapılan 52 şüpheli için harekete geçti.

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 42 Şüpheli Gözaltında - Resim : 1

10 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 zanlı yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 31 sentetik ecza hapı, 25 gram sentetik uyuşturucu madde ve 1 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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