İzmir'i Sağanak Vurdu

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı otellerin bodrum katını su basarken, caddeler de göle döndü.

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İzmir'i Sağanak Vurdu

İzmir'de gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de aralıklarla sürdü.

Yağmurun en çok etkili olduğu Çeşme ilçesinin turistik Alaçatı Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı otellerin bodrum katını su bastı.

Ilıca Mahallesi'nde de bazı rögarlar tıkandı ve su birikintileri meydana geldi. Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri tıkanan rögarların kapaklarını açtı, suyun tahliyesi sağlandı. Yollarda biriken sular için de vidanjör ve su pompalarıyla tahliye çalışması yapıldı.

Ilıca'da bir mobilyacının deposunu basan su, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Şehir merkezinde de etkili yağmur nedeniyle Çiğli, Narlıdere ve Menemen'de bazı yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA

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