İzmir'deki 'makas' faciasında 5 kişinin ölümüne neden olan 18 yaşındaki gencin ifadesi ortaya çıktı

5 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza önceki gün saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre; İzmir’den Torbalı'ya giden hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Araç sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkiyile refüjü aşan Özcan Özer idaresindeki otomobil, karşı yola savruldu ve Torbalı’dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü.

Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Otomobil içerisinde bulunan Özcan Özer’in eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Acar’ın (69) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özcan Özer ve minibüste bulunan Mustafa Karaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 21 yaralının tedavisinin bugün de devam ediyor.

18 YAŞINDAKİ OĞULLARI DA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan Özer çiftinin 18 yaşındaki oğulları, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

SOLLAMA SEVDASI!

Öte yandan, Özcan Özer'in kontrolündeki otomobildekilerin sabah günübirlik denize gittiği, kazanın akşam dönüş yolunda olduğu belirtildi. Kazada, otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. olay yerinden hızla uzaklaştıktan sonra, yakalanıp gözaltına alındı. 18 yaşındaki sürücü Y.K.'nin jandarmadaki ilk ifadesinde sollama yapmak isterken otomobile çarptığını söylediği öğrenildi. Sürücü, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.