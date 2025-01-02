İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 455 gram esrar, 77 gram kokain ve 18 kök kenevir ele geçirildi.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Çeşme ve Seferihisar Narkotik Suçlarla Mücadele büro amirlikleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda 455 gram esrar, 77 gram kokain ve 18 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Kaynak: AA

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