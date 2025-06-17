İzmir'de Orman Yangını: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Son Güncelleme:
İzmir'de Orman Yangını: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, saat 17.45'te İzmir'in Dikili ilçesinde Çandarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı.

İzmir'de Orman Yangını: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Resim : 1

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 6 uçak, 3 helikopter ile havadan 13 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerle karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Orman yangınları
Son Güncelleme:
Ölümcül Mantar Hızla Yayılıyor: Fark Edilmeden Vücuda Sızıyor, İçeriden Organları Çürüterek Öldürüyor Ölümcül Mantar Hızla Yayılıyor: Fark Edilmeden Vücuda Sızıyor
Akdeniz'de Şiddetli Deprem Akdeniz'de Şiddetli Deprem
Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Belli Oldu! Türkiye'den 16 Üniversite Listeye Girdi, Sıralama Sizi Hayrete Düşürecek Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi Belli Oldu! Türkiye'den 16 Üniversite Listeye Girdi
Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Gözaltına Alınmıştı... Fethullah Gülen'in Kuzeni Tutuklandı Fethullah Gülen'in Kuzeni Hakkında Karar
ÇOK OKUNANLAR
Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı Hatice Kolçak 'Bu Sadece Başlangıç' Dedi Altın ve Dolarda Yaşanacak Depremi Açıkladı
BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak BYD'den Türkiye Çıkarması: Piyasada Çifte Deprem Etkisi Yaratacak
Altın O Tarihte Çok Sert Fırlayacak Altın O Tarihte Çok Sert Fırlayacak
Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Avrupa Kapıda Kuyruk Oluyor, Yiyen Hayran Kalıyor Soğuk Suda Kendi Halinde Büyüyor, Sofrada Fırtına Estiriyor! Yiyen Hayran Kalıyor
Merkez Bankası Kararı Öncesi Mevduatta Oranlar Arşa Çıktı Merkez Bankası Kararı Öncesi Mevduatta Oranlar Arşa Çıktı