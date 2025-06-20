İzmir'de Orman Yangını: 5 Uçak, 7 Helikopterle Müdahale Ediliyor

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İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Hamzahocalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü alarma geçti.

Yangına, 5 uçak ve 7 helikopterle havadan, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, söndürme çalışmaları sürüyor. Orman ekipleri ve itfaiye, alevleri kontrol altına alabilmek için zamanla yarışıyor.

Kaynak: DHA