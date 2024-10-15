İzmir'de Operasyon! 7 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Çeşme, Buca ve Torbalı ilçelerinde birçok suça karıştığı tespit edilen bir suç örgütüne yönelik polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlar kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
İzmir'de Operasyon! 7 Kişi Tutuklandı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama suçlarını işleyen ve liderliğini E.B.'nin yaptığı suç örgütü ve mensuplarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen 8 şüphelinin Çeşme, Buca ve Torbalı ilçelerindeki adreslerine yapılan operasyonda, örgüt liderinin de arasında olduğu toplam 8 hedef şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 'Uzi' olarak tabir edilen otomatik silah, 3 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 fişek ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si adliyeye sevk edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 1 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Her Gün Yapılan Bu 4 Alışkanlık Böbrekleri Resmen Bitiriyor: Diyalizin Kapısını Aralıyor Her Gün Yapılan Bu 4 Alışkanlık Böbrekleri Resmen Bitiriyor: Diyalizin Kapısını Aralıyor
Çöp Kamyonu Devrildi! Sürücü Araç İçerisinde Sıkıştı Çöp Kamyonu Devrildi! Sürücü Araç İçerisinde Sıkıştı
Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! 3 Ay Sonra Her Şey Tepetaklak Olacak Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! Her Şey Tepetaklak Olacak
AFAD ve Kandilli Duyurdu! Sivas'ta Şiddetli Deprem AFAD ve Kandilli Duyurdu! Sivas'ta Şiddetli Deprem