İzmir'de Onur Yürüyüşü: Tüm sokaklar ablukada, çok sayıda gözaltı
İstanbul'un ardından İzmir'deki onur yürüyüşüne de polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İzmir'de yapılmak istenen Onur Yürüyüşü'nü engelleyen polis çok sayıda kişiyi darp edilerek gözaltına aldı. Alsancak'ın bütün ara sokakları polis ablukası altına alındı.
21’inci Onur Haftası kapsamında İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ+'lar polis tarafından engellendi.
LGBTİ+ örgütleri, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan eski Leman Kültür önünde toplandı. Alanı ablukaya alan polis çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı.
Öte yandan Alsancak'taki tüm ara sokaklar ablukaya alındı.