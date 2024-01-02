İzmir'de dev hortum görüldü

Seferihisar'da kaydedilen dev hortum korku dolu anlar yaşattı.

><

İzmir'in Seferihisar açıklarında denizde oluşan dev hortum korku dolu anlar yaşattı. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Bugün Ege kıyılarında yer yer etkili olan yağışlı hava, hortumu da beraberinde getirdi. Ege Denizi'nde, Seferihisar Doğanbey açıklarında meydana gelen dev hortum korku dolu anlar yaşattı.

Hortum anları çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Seferihisar
Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı
Bu bitkinin olduğu eve böcek, sinek, arı asla uğramıyor! Doğal kovucu Bu bitkinin olduğu eve böcek, sinek, arı asla uğramıyor! Doğal kovucu
Muhalefet partisi liderinin boğazını kesmeye çalışan zanlının avukatı İYİ Parti'den çıktı: Akşener'e çağrıda bulundu Muhalefet partisi liderinin boğazını kesmeye çalışan zanlının avukatı İYİ Parti'den çıktı
Sahte 'kiralık' ev ilanı operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi Sahte 'kiralık' ev ilanı operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi
ÇOK OKUNANLAR
'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı 'Tarkan yılbaşında 1 milyon dolar alacak' denmişti: Yalanlandı, kazandığı para ortaya çıktı
Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı Ülkeyi terk edip ABD'ye yerleşen Mete Horozoğlu'nun son halini görenler tanıyamadı
Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri! Yıl sonu anketi açıklandı: İşte 2023'ün en başarılı milletvekilleri!
Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi Atatürk pankartına izin verilmediği için ertelenmişti: ORC'den Süper Kupa anketi
İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir' İstanbul'un üç ilçesi için korkutan açıklama: 'Depremde tamamı sular altında kalabilir'