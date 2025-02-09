İzmir’de Bisikletli Sağlık Adımı, Onlarca Kişi Bir Arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentte bisiklet kullanımını artırmak amacıyla başlattığı “Bisikletli Pazarlar” etkinliğinin ikinci rotası Konak’ta heyecan verici anlar yaşandı. Etkinliğin en yaşlı katılımcısı Oktay Toygar, “İlk defa bugün katıldım. Harika bir şey, keşke kalabalıklaşsak” diyerek hislerini dile getirdi.

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İzmir’de Bisikletli Sağlık Adımı, Onlarca Kişi Bir Arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet kullanımını artırmak amacıyla başlattığı “Bisikletli Pazarlar” etkinliği hız kesmede devam ediyor. Etkinliğini ikinci rotası Konak’ta renkli manzaralar yaşandı.

İzmir’de Bisikletli Sağlık Adımı, Onlarca Kişi Bir Arada - Resim : 1

'SPORU YAYMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi: Hem kentimizi geziyoruz, hem de sosyal dayanışmayı hayata geçiriyoruz. İzmir’de sporu seven, bisikleti seven sporcularla birlikte aynı zamanda spor kurullarıyla, spor heyetleriyle de buluşuyoruz. Şu anda bu topluluk içerisinde İzmir’de bisiklete gönül vermiş 10’a yakın dernek var. Etkinliğimizin hedef kitlesinde hem sporu sevenler, hem de kentte sporu yaymaya çalışanlar var.

İzmir’de Bisikletli Sağlık Adımı, Onlarca Kişi Bir Arada - Resim : 2

'ARABAYI BIRAKMAMIZ LAZIM'

Bisikletliler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelikörs, ise şunları söyledi: İlk etkinlikte Bostanlı - Sasalı rotasını izledik, harikaydı. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. Trafikten yakınıyorsak arabayı bırakıp bisiklete binmemiz lazım. O zaman caddelerde ve kaldırımlarda yaşamak için boş bir alan bırakmış oluyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize sokaklarımız kalsın.

Kaynak: ANKA

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