İzmir'de Avukat Zeliha Ay, başından vurulmuş halde ölü bulundu!

İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay, Karşıyaka ilçesindeki evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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İzmir'de Avukat Zeliha Ay, başından vurulmuş halde ölü bulundu!

İzmir'de Avukat Zeliha Ay'dan (37) haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek genç avukatın evine gitti.

Kapıyı çalan yakınları cevap alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Zeliha Ay'ı başından vurulmuş halde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Zeliha Ay'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre, olayın intihar olabileceğinin değerlendirildiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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