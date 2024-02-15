İzmir’de 95 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 82 adli olayda 95 şüpheli şahıs yakalandı.

İzmir’de 95 şüpheli gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 5-11 Şubat tarihleri arasında çalışmalar yürüttü.

Yapılan operasyon ve uygulamalarda, 36 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 4 bin 539 uyuşturucu hap, 1 kilo 176 gram narkotik madde ile 15 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uygulamalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 18, uyuşturucu madde bulunduran ve kullanan 200 kişiye adli işlem uygulandı.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 33 firari ve 443 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. Toplam 82 adli olayda ise 95 şüpheli yakalanırken, 6 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Gözaltı İzmir
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