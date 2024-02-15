Kabin bagajı da artık paralı... Pegasus yeni kurallarını açıkladı

Havayolu şirketi Pegasus, kabin bagajı kurallarında değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, yurttaşlardan ek kabin bagajı için ücret istenebilecek.

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Kabin bagajı da artık paralı... Pegasus yeni kurallarını açıkladı

Yurttaşlar, ekonomik krizle birlikte gelen zamların yükü altında ezilirken şimdi de hava yolu ile seyahat etmek isteyenler için ek bir harcama kalemi daha çıktı.

Havayolu şirketi Pegasus, yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerinde güncellemeye gitti ve kabin bagajı hizmeti için ek bir ücret talep edebilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, 1 adet koltuk altına sığacak çantayı kapsayan uçuş paketinin adı 'Light' oldu. Light paket kapsamında uçağa en fazla 40x30x15 cm boyutlarında ve 3 kg ağırlığında çanta alınabileceği bildirilirken, düzenleme kapsamında, uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ek parça getirilmesi durumunda, her ek parça için uçağa biniş esnasında ekstra ücret tahsil edilecek.

Pegasus’un açıklamasında, ‘henüz’ yurt içi uçuşlarında kabin bagajı ve uçak altı bagaj haklarında bir değişiklik olmadığı belirtilerek, "Mevcut kurallarımız uygulanmaya devam edecektir. Uçak içine yalnızca 1 adet en fazla 55x40x20 cm boyutlarında ve 8 kg ağırlığında kabin bagajı getirebilirsiniz" denildi.

DEĞİŞİKLİĞİN AMACI 3 MADDEYLE AÇIKLANDI

Pegasus açıklamasında değişikliğin neden yapıldığını ise şu maddelerle açıkladı:

-Uçağa yerleşim sırasında oluşan yoğunluğu engelleyerek uçağa iniş ve biniş süresini kısaltmak,

-Bu yoğunluktan kaynaklanabilecek gecikmelerini önlemek,

-Misafirlerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı paketler sunmak.

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Pegasus Uçak KKTC
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