Maden ocağındaki toprak kaymasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı. Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA