Maden ocağındaki toprak kaymasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.
Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı. Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.
Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA