CHP'li Yüksel Taşkın sordu: Mahkeme kararına rağmen Dr. Hülya Dinçer neden görevine iade edilmiyor?

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, ihraç edildikten sonra verilen işe dönme kararlarına rağmen görevine iade edilmeyen akademisyenlerin durumunu değerlendirdi. Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edildikten sonra 19. İdare Mahkemesi’nin Mayıs 2023 tarihli kararıyla görevine iade edilen Dr. Hülya Dinçer'in durumuyla ilgili de değerlendirme yapan Dinçer, durumun emsalsiz olduğunu söyledi.

Taşkın, “Marmara Üniversitesi Dinçer’i göreve başlatmadığı gibi, hukuksuz bir şekilde arşiv araştırması yapılmasını talep etti. 2 Şubat 2024’de ise arşiv araştırması sonucunu gerekçe göstererek Dr. Dinçer’in göreve iade edilmeyeceğini tebliğ etti” dedi.

ARŞİV ARAŞTIRMASI EN BAŞINDAN HATALIDIR

Yüksel, değerlendirmesinin devamında şunları söyledi:

Şimdiye kadar Marmara Üniversitesi dışında başka hiçbir kamu yahut vakıf üniversitesi göreve iade edilen akademisyenler için arşiv araştırması talep etmedi. Talep etmemesi de gerekir; çünkü 7315 sayılı Kanunun 3. Maddesine göre arşiv araştırması, ilk defa veya yeniden kamu görevine atanacaklar için yapılır. Yargı eliyle verilmiş göreve iade kararının gereği olarak göreve başlatma ise, memuriyete ilk defa ya da yeniden atama niteliğinde değildir; ihraç işleminin tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması ve önceki hukuki statünün yeniden tesisidir. Bu bakımdan Marmara Üniversitesi’nin Hülya Dinçer hakkında arşiv araştırması yaptırması en başından hatalıdır. Ama geçen hafta gördük ki Marmara Üniversitesi hukuksuz bir uygulamayı, daha büyük bir hukuksuzluğun gerekçesi yapmış durumda.

'MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUÇ İŞLİYOR'

Marmara Üniversitesi'nin alenen suç işlediğini söyleyen Taşkın, “Bir idari kurum olarak üniversite yönetiminin yargı kararının gereğini yerine getirmemek veya yerine getirmeyi geciktirmek gibi bir yetkisi yok. Bu durum derhal son bulmalı ve Dr. Hülya Dinçer bir an evvel görevine başlatılmalıdır” dedi.

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan Taşkın, Hülya Dinçer hakkındaki yargı kararını uygulamayan Marmara Üniversitesi yönetimine yönelik ne tür bir işlem yürütüldüğünü ve Anayasa’yı ve yasaları ihlal ederek görevi kötüye kullanma suçunu işleyen kamu görevlilerinin tespiti için soruşturma açılıp açılmadığını sordu.