Staja gelen öğrencileri istismar eden patron hakkında karar

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, meslek lisesi öğrencisi S. A., sınıf arkadaşı M. ile, birlikte Maltepe’deki bir yazılım firmasında zorunlu staj yapmaya başladı. Dosyada yer alan bilgilere göre iş yeri sahibi Faruk A., staj için gelen iki öğrenciden 1 milyonluk senet aldı.

Faruk A.’nın, senet imzalattığı öğrencileri “Lafımı ikiletmeyeceksiniz. Ben ne dersem o… Elimde 1 milyonluk senet var. Sizin başınızı yakarım. Başınıza bir şey gelmesini istemiyorsanız benim dediklerime uyacaksınız” sözleri ile korkutmaya başladı.

STAJ ÖĞRENCİLERİNE EVİNİ TEMİZLETTİ

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; şirket sahibi Faruk A.’nın kendisine yönelik cinsel istismarın yanı sıra evinin temizliğini de yaptırdığını anlatan S. A. mahkemeye verdiği ifadede “Senetten sonra evine temizliğe gönderdi” ifadelerini kullandı. Faruk A.’nın iki katlı evini kendisi ve arkadaşı M.’nin temizlediğini anlatan S. A. “Daha sonra ofiste kişisel hizmetlerini yaptırmaya başladı. Yüzümdeki sivilceme, giydiğim çoraba kadar karışıyordu. Hatta ‘eşimin çorapları var, jartiyerleri var, ben sana onu veririm’ dedi” şeklinde konuştu.

Faruk A.’nın ilk olarak sözlü tacizde bulunduğunu anlatan S. A. şunları ifade etti: “Senetten sonra sözlü tacizler yapıyordu. İşte ‘S. benim sevgilim; M. de kuma olur. Hayata 1-0 önden başlıyor. Zengin sevgilisi olacak. M. beni mutlu etmiyor. S. beni mutlu eder’ diye konuştu”

MAHKEMEDE İSTİSMARI ANLATTI

Faruk A.’nın evinde bulunduğu sırada iki farklı zamanda cinsel istismara maruz kaldığını anlatan S. A., yaşananları ayrıntılı bir biçimde anlattı. S. A., Faruk A.’nın, başka kişilerle yazışmasına da tepki gösterdiğini belirterek “Benim, gece çevrimiçi olduğumu görüp ‘kime çevrimiçisin sen, kiminle mesajlaşıyorsun’ diye yazdığı konuşmaları var” ifadelerini kullandı.

‘EVİME GİTTİ AMA İSTİSMAR ETMEDİM’

5 ay kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Faruk A. ise yaptığı savunmada “Mağdurun benim ofisimde staj yaptığı dönemde 3-4 kez benim evime gittiği olmuştur. Bunların bir kısmında ben evde yokken evime gitti. İddia edildiği gibi ben mağdura dokunmadım. Cinsel istismarda bulunmadım. Bu kapsamda herhangi bir söz söylemedim. Ben o dönemde eşimden boşanma sürecinde olduğum için evde yalnız yaşıyordum. Hakkımdaki küfürlü mesajları danışman öğretmenlerine ve okula bildireceğimi düşündükleri için hakkımda böyle iddialarda bulundular” dedi. Faruk A., senet imzalatma olayının da söz konusu olmadığını söyledi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Yapılan yargılama sonrası Faruk S.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. Mahkemenin bozma gerekçesini, S. A.’nın stajının zorunlu olup olmadığın tespiti ile Faruk. A.’nın bu süreçteki konumunun belirlenmemesi oluşturdu. Bozma kararı sonrası dosya yeniden ilk derece mahkemesine geldi. Mahkeme ilk duruşmayı geçen günlerde yaptı.