İzmir'de 3 Kilo Kokain Yakalandı: 1 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde 3 kilo 277 gram kokain, 1 kilo 183 gram sentetik uyuşturucu ve 11 bin 648 sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 3 Kilo Kokain Yakalandı: 1 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma kapsamında belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

Aramalarda, 3 kilo 277 gram kokain, 1 kilo 183 gram sentetik uyuşturucu, 11 bin 648 sentetik ecza, 5 tabanca, 1 tüfek, 2 hassas terazi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

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