Akıl Almaz Kaza: Kırılan Dalın Altında Kalan Motosikletçi Yaralandı

Adıyaman'da rüzgarın kırdığı ağaç dalı, motosikletin üzerine düştü. Seyir halindeki elektrikli motosikletteki sürücü yaralandı.

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Akıl Almaz Kaza: Kırılan Dalın Altında Kalan Motosikletçi Yaralandı

Gölbaşı Caddesi'nde Cemal E. idaresindeki elektrikli motosikletin üzerine şiddetli rüzgarda kırılan bir ağacın dalı devrildi.

Elektrikli motosikletiyle dalın altında kalan Cemal E. yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Cemal E. idaresindeki elektrikli motosikletin seyir halindeyken üzerine ağaç dalının düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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