İzmir Urla'da Yeni Yangın: Alevlerin Yaklaştığı Sitenin Sakinleri Tahliye Ediliyor

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevlerin yaklaştığı site sakinleri ekipler tarafından tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediliyor.

İzmir Urla'da Yeni Yangın: Alevlerin Yaklaştığı Sitenin Sakinleri Tahliye Ediliyor

İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: AA

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