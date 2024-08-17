İstanbul Büyükada'da Yangın! Valilikten Açıklama

İstanbul Büyükada'da iki katlı binada yangın çıktı. İstanbul Valiliği, Büyükada Nizam Mahallesi'nde ahşap bir binada çıkan yangının çevreye yayılmadan söndürüldüğünü duyurdu.

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İstanbul Büyükada'da Yangın! Valilikten Açıklama

İstanbul Büyükada'da saat 20.36 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Büyükada Nizam Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükada'da Yangın! Valilikten Açıklama - Resim : 1

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

“17.08.2024 cumartesi günü saat 20.36’da Büyükada Nizam Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir."

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Kaynak: DHA

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