İstanbul Büyükada'da Yangın! Valilikten Açıklama

İstanbul Büyükada'da saat 20.36 sıralarında 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Büyükada Nizam Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

“17.08.2024 cumartesi günü saat 20.36’da Büyükada Nizam Mahallesi’nde iki katlı ahşap bir binada yangın çıkmıştır. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sirayet etmesini engellemiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Kaynak: DHA