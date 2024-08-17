Bakan Işıkhan’dan Muğlalılara Uyarı! '15 Eylül’e Kadar Teyakkuzda Olun'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'dan Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına ilişkin bölgeden açıklama yaptı. 15 Eylül'e kadar yangınlara karşı teyakkuzda olunması gerektiğini belirten Işıkhan, "En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede inşallah vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum." dedi.

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Bakan Işıkhan’dan Muğlalılara Uyarı! '15 Eylül’e Kadar Teyakkuzda Olun'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Yeşilköy Mahallesi'ne geldi.

Burada yetkililerden bilgi alan Vedat Işıkhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınla ilgili tüm kurumların anında müdahale ettiğini vurguladı.

Tüm kentlerdeki yangınları büyük üzüntüyle takip ettiklerini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Burada sivil, özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah afeti tekrar yaşatmasın inşallah. Dileğimiz bu. Az önce Sayın Tarım ve Orman Bakanımız ifade etti, 15 Eylül'e kadar da teyakkuz halinde olmamız lazım. Dikkatli olmalıyız. En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede inşallah vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum. Hep birlikte inşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız. Üzerimize düşen bir şey olursa da 24 saat çalışmaya hazırız, Allah bir daha bu tür afetleri yaşatmasın."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, yangınların kontrol altına alınması için çalışan herkese şükranlarını iletti.

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Kaynak: AA

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