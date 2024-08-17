Yerlikaya Orman Yangınları Bilançosunu Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde 15 ve 17 Ağustos tarihleri arasında toplam 19 orman yangını çıktığını açıkladı. Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin toplam 7 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 2'sinin tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya Orman Yangınları Bilançosunu Açıkladı

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Türkiye özellikle Ege Bölgesi başta olmak üzere çeşitli şehirlere yayılan orman yangınları ile mücadele ediyor. Son 3 günde çıkan yangınlarda çok sayıda arazi küle dönerken onlarca yerleşim yeri de boşaltıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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