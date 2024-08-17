Yerlikaya Orman Yangınları Bilançosunu Açıkladı

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Türkiye özellikle Ege Bölgesi başta olmak üzere çeşitli şehirlere yayılan orman yangınları ile mücadele ediyor. Son 3 günde çıkan yangınlarda çok sayıda arazi küle dönerken onlarca yerleşim yeri de boşaltıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır.

Kaynak: Gerçek Gündem