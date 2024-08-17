Uşak'taki Orman Yangını: Manisa'da 1 Köy Boşaltıldı

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli Köyünde öğleden sonra başlayan orman yangınına müdahale devam ederken alevler, rüzgarın da etkisiyle 4 gündür Gördes yangınıyla mücadele eden Manisa il sınırına dayandı. Manisa'nın Uşak sınırındaki ilçesi Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar köyü ve köye bağlı Demirciler'in tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.