Uşak'taki Orman Yangını: Manisa'da 1 Köy Boşaltıldı

Uşak’ın Eşme ilçesinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sınırda bulunan Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Uşak'taki Orman Yangını: Manisa'da 1 Köy Boşaltıldı

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli Köyünde öğleden sonra başlayan orman yangınına müdahale devam ederken alevler, rüzgarın da etkisiyle 4 gündür Gördes yangınıyla mücadele eden Manisa il sınırına dayandı. Manisa'nın Uşak sınırındaki ilçesi Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar köyü ve köye bağlı Demirciler'in tedbir amaçlı boşaltıldığı öğrenildi.

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