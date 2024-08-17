MSB: PKK’lı 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) , Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK’lı 9 teröristin hava harekatıyla etkisi hale getirildiğini bildirdi.

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MSB: PKK’lı 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) , Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK’lı 9 teröristin hava harekatıyla etkisi hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi'' ifadesine yer verildi.

MSB: Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Teslim OlduMSB: Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Teslim OlduSiyaset

Kaynak: ANKA

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