MSB: Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Teslim Oldu

Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu.

MSB: Irak'ın Kuzeyinden Kaçan Terörist Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanından kaçan 1 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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