Özel'den Aydemir Akbaş İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybetmesiyle sanat dünyasını hüzne boğan Aydemir Akbaş için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel, “Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli oyuncu Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

Özel'den Aydemir Akbaş İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Özel, iki gün önce yakınları tarafından evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren oyuncu Aydemir Akbaş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Yaşamını yitirdiğini üzüntüyle öğrendiğim değerli oyuncu Aydemir Akbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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