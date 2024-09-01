İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal Mahallesi'nde saat 16.26'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Menderes İlçesi Şaşal Mahallesi'ndeki yangına ilk müdahale saat 16.36'da yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta Orman YangınıKahramanmaraş'ta Orman YangınıGüncel

Kaynak: ANKA

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