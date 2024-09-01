İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altında
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal Mahallesi'nde saat 16.26'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Menderes İlçesi Şaşal Mahallesi'ndeki yangına ilk müdahale saat 16.36'da yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: ANKA
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