İzmir Menderes'teki Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Menderes İlçesi Şaşal Mahallesi'ndeki yangına ilk müdahale saat 16.36'da yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA