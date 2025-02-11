İzmir Diken Üstünde! AFAD Teyakkuza Geçti, 70 Kişilik Ekiple Deprem Hazırlığı Başladı

Ege Denizi'nde süren deprem fırtınası, bölgede hareketliliği artırarak ekipleri teyakkuza geçirdi. Olası acil durumlara karşı önlem alan AFAD, farklı illerden 70 kişilik destek ekibini İzmir'e sevk etti.

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İzmir Diken Üstünde! AFAD Teyakkuza Geçti, 70 Kişilik Ekiple Deprem Hazırlığı Başladı

Ege Denizi'nde, Santorini Adası ve çevresinde 28 Ocak 2025’ten bu yana meydana gelen sismik hareketlilik sürüyor. Depremler, adanın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşırken, odak derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişiyor. AFAD verilerine göre, şu ana kadar büyüklüğü 3’ü aşan deprem sayısı 1000’e yaklaştı. Bölgede kaydedilen en büyük depremin 5.2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

DEPREM KURULU İZMİR'DE TOPLANACAK

Sismik hareketliliğin artmasıyla birlikte, AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün yanı sıra uzman bilim insanlarının da yer aldığı bir kurul oluşturuldu. Süreci yakından takip eden bu kurulun, önümüzdeki günlerde İzmir’de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapması planlanıyor. Toplantının 12 veya 13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Toplantı öncesinde sahada incelemeler yapılacak ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

İzmir Diken Üstünde! AFAD Teyakkuza Geçti, 70 Kişilik Ekiple Deprem Hazırlığı Başladı - Resim : 1

AFAD'DAN İZMİR'E 70 KİŞİLİK EKİP

AFAD, olası bir acil duruma hızlı müdahale edebilmek için çeşitli illerden 70 kişilik bir ekibi İzmir’de görevlendirdi. Ayrıca İzmir, Aydın ve Muğla'da kurulan mobil siren sistemlerinin sadece tsunami uyarıları için değil, deprem, sel ve diğer acil durumlarda da bölge halkını bilgilendirmek amacıyla kullanılacağı açıklandı.

İzmir Diken Üstünde! AFAD Teyakkuza Geçti, 70 Kişilik Ekiple Deprem Hazırlığı Başladı - Resim : 2

TSUNAMİ FELAKETİ YAŞANMIŞTI

30 Ekim 2020’de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından deniz suyunun çekilmesiyle tsunami oluşmuştu. Sığacık ve Akarca mahallelerindeki kıyı kesimleri su altında kalırken, araçlar ve dükkanlar zarar görmüştü. Kıyıdaki tekneler de bu felaketten etkilenmiş, 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin ise tsunamide boğularak hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Sabah

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