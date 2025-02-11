Nüfusu 375 Bini Geçti, Tası Tarağı Toplayan O İle Yerleşiyor

Türkiye’nin nüfusu yıldan yıla değişirken Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi olarak kayıtlara geçti.

Uşak’ın nüfusu 375 bin 310 kişi oldu. Kentin en kalabalık ilçesi 265 bin 63 kişi ile merkez ilçesi olurken, nüfusu en az ilçesi ise 9 bin 623 kişiyle Karahallı oldu.

Kaynak: İHA